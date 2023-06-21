Підсанкційний нардеп Дубінський подав до суду на Рух Чесно

Підсанкційний народний депутат Олександр Дубінський подав до суду на громадську організацію Рух Чесно.

Про це йдеться на сайті організації.

“Дубінський вимагає, щоб його виключили з Реєстру Zрадників. Він згадує у своєму позові кілька матеріалів ЧЕСНО, зокрема про спецпроєкт під вибори “Медіаоборона”, в рамках якого робили джинсові сюжети на сайті tsn.ua, та статтю про відбілювання іміджу Дубінського і Вадима Столара. Ми не лише наповнюємо Реєстр, а й слідкуємо за справами, які розслідують правоохоронні органи та розглядають суди. За останні пів року кількість справ, звісно зросла, але насправді це дуже малий відсоток. І ми бачимо, як правоохоронна система оминає нардепів”, — розповіла лідерка Руху Чесно Віта Думанська.

Зазначається, що інтереси Дубінського в суді представляє Клим Братківський, який критикував рішення РНБО щодо закриття проросійських каналів 112, ZIK, NewsOne. Дубінський співпрацю з Братківським досить давно. Раніше він представляв інтереси нардепа Дубінського, коли проти нього позивалися Уляна Супрун та Сергій Стерненко.

Судове засідання відбудеться 13 липня о 11:00 в Подільському районному суді міста Києва.

Більше читайте у матеріалі Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших.