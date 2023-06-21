Китай назвав провокацією слова Байдена про те, що Сі Цзіньпін є диктатором

Китай заявив, що президент США Джо Байден зробив “публічну політичну провокацію”, назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією. Китай висловлює своє сильне невдоволення і протест”, — заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Ця заява прозвучала через день після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Сі для переговорів у Пекіні, які були спрямовані на послаблення напруженості між двома країнами.

“Причина, чому Сі Цзіньпін був дуже засмучений, коли я збив ту повітряну кулю… наповнену шпигунським обладнанням, полягала в тому, що він не знав, що воно (шпигунське обладнання, - ред.) було там. Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знають, що відбувається”, – сказав Байден.

Також нагадаємо, що раніше у Пекіні Блінкен заявив, що Китай знову пообіцяв не постачати Росії зброю для війни в Україні. Однак США турбують китайські фірми, які можуть надавати технології для країни-агресора.