Байден вважає загрозу використання Путіним тактичної ядерної зброї реальною

Цю заяву він зробив через декілька днів після того, як засудив розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза використання президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Про це повідомляє Reuters.

Декілька днів тому Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі, "абсолютно безвідповідальною".

Вже у понеділок під час візиту до Каліфорнії Джо Байден назвав загрозу використанням Путін ядерної зброї реальною.

“Коли я був тут близько двох років тому і казав, що хвилююся про висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене, як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що хвилююся щодо використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – сказав Байден.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Відповідно, Штати не будуть коригувати свою ядерну позицію.

До цього Путін заявив, що з 7-8 липня розпочнеться розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що не вірить у погрози президента РФ застосувати ядерну зброю на полі бою. Водночас загроза через дії росіян на захопленій Запорізькій атомній електростанції є реальною.