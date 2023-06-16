США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен

Відповідно, Штати не будуть коригувати свою ядерну позицію.

Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, передає Reuters.

Про це заявив журналістам держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що Сполучені Штати, відповідно, не бачать причин для коригування своєї ядерної позиції.

Так Блінкен відреагував на заяву російського президента Володимира Путіна про те, що Росія "теоретично" може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності або існуванню, але їй це не потрібно.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що з 7-8 липня розпочнеться розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що не вірить у погрози президента РФ застосувати ядерну зброю на полі бою. Водночас загроза через дії росіян на захопленій Запорізькій атомній електростанції є реальною.