НАТО не змогло затвердити перші плани щодо оборони з часів холодної війни, - ЗМІ

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі не змогли дійти згоди щодо перших оборонних планів альянсу після закінчення холодної війни, передає Reuters.

"Хоча сьогодні регіональні плани не були офіційно схвалені, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною низки підсумків Вільнюського саміту в липні", - сказав виданню представник США.

Дипломат НАТО заявив, що Туреччина заблокувала рішення щодо формулювання географічного положення, зокрема, щодо Кіпру.

Співрозмовник видання додав, що є можливість знайти рішення до саміту НАТО в середині липня у Вільнюсі.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на її відкритті заявив, що зустріч проходить у "критичний час" у війні. До заходу долучається також Швеція, хоча вона не є членом Альянсу.

Тим часом український міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього. Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле.