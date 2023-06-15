Українська армія, якщо не вже, то дуже скоро буде відповідати стандартам блоку НАТО, − президент Чехії

Українська армія технічно, у плані процедур, якщо ще не готова, то дуже скоро буде готова відповідати стандартам блоку НАТО.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про оцінку переходу ЗСУ до стандартів військового Альянсу.

“Я спостерігаю за переходом українського війська до цих стандартів майже одразу після анексії Криму. Коли я був головою Військового комітету НАТО, я відвідав Україну щонайменше три-чотири рази і мав нагоду спостерігати прогрес, якого досягають українські військові”, − сказав він.

Павел додав, що з початком війни у лютому минулого року прогрес значно пришвидшився. “Тож на цьому етапі я б сказав, що українська армія, без сумніву, має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО, тому що жодні збройні сили в альянсі не мають досвіду таких інтенсивних та великомасштабних операцій”, − зазначив президент.

За його словами, українські військові також довели, що є надзвичайно стійкими та швидко навчаються. “Зазвичай навчання на деяких видах обладнання займає місяці, та коли західні країни почали навчання українських солдатів, то те, що солдати НАТО опановували протягом кількох місяців звичайних навчань, українські солдати, перебуваючи під тиском, опановували за тижні. Отже, ми дійсно бачимо екстремальне зростання українських військових можливостей”, − каже він.

Водночас основий недолік, пов’язаний з українським військом, полягає в тому, що воно оснащене великою кількістю різного обладнання і коли війна закінчиться, ЗСУ доведеться пройти через стабілізацію та уніфікацію обладнання.

“Але це технічне питання. Важливіше – це рішучість українських солдатів, їхня здатність імпровізувати, справлятися з непередбачуваними подіями. Я вірю, що українська армія в технічному плані, в плані процедур, якщо ще не готова, то дуже скоро буде готова відповідати стандартам НАТО”, − підсумував він.

Нагадаємо, що блок НАТО все ще уникає конкретних заяви про більші гарантії щодо вступу України. Столтенберг учора заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на це сказав, що Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. Тому заснування Ради Україна-НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства. "Заснувати у Вільнюсі Раду Україна – НАТО без рішучого кроку до членства – все одно що надати танк без гармати", – вважає міністр.