​Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів

Кошти з бюджету міста та держави витрачені не були.

Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в укриттях.

Про це повідомило Управління освіти Дніпровської РДА.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти з бюджету міста Києва та держави витрачені не були.

У РДА також пояснили, чому вирішили купити барабани.

"Управління освіти Дніпровської РДА, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, тому і запланувало закупівлю музичних інструментів (барабанів)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Пізніше також стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень.