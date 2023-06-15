Кличко і Київрада просять повернути йому право призначати голів райдержадміністрацій

Київрада ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою "дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування". Зокрема, депутати хочуть, щоб виконавчий орган ради міста очолював мер.

Вони посилаються на те, що це унормовано законом про столицю та рішенням Конституційного суду. Крім того, в зверненні просять повернути мерові право подавати кандидатури на призначення і звільнення голів районів Києва, заявив у Telegram столичний очільник Віталій Кличко.

Він вважає, що зараз "повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста". Кличко також вважає, що є "розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею" і що це – "тривожні дзвіночки" для всієї країни.

Кличко і так очолює виконавчий орган столиці, тобто КМДА, але після початку повномасштабного вторгнення (1 березня 2022) президент створив ще Київську міську військову адміністрацію (КМВА), яку спершу очолював генерал Микола Жирнов, а тепер – колишній Командувач Сухопутних військ України Сергій Попко. У областях всі державні адміністрації (ОДА) автоматично стали військовими (ОВА) з введенням воєнного стану, але через особливість статусу столиці Володимир Зеленський створив окрему адміністрацію.

Президент Зеленський, аргументуючи рішення утворити КМВА, наголошував, що нею керуватиме професійний військовий. Адміністрацію створили для захисту столиці, щоб гарантувати оборону міста та блокувати ворогу підступи до столиці.

"Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", – говорив президент.

Кличко таку ротацію повноважень у перші дні створення КМВА у своїх соцмережах не коментував. Жирнов у травні в інтервʼю "КиївВлада" говорив, що на період воєнного стану вся повнота влади належить військовим адміністраціям. Структура КМВА, за словами Жирнова, була затверджена Головнокомандувачем ЗСУ, і відповідно до неї він мав двох заступників: із оборонного сектору – військового, а з цивільного – Віталія Кличка. В жовтні 2022, в день відставки Жирнова, Кличко у дописі подякував йому за "конструктивну співпрацю".

Фото: Віталій Кличко в Telegram Жирнов та Кличко

Розкол між КМДА і КМВА, принаймні публічний, почався після трагічної загибелі двох жінок і дитини під зачиненим укриттям поліклініки в Дніпровському районі. Мер міста Кличко вважає, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Голова КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію, говорив, що відповідальність має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Питання цивільного захисту були визначені за КМВА. Однак КМДА теж займалася цими питаннями, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.