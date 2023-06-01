Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття

Попко вважає, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко прокоментував трагічну загибель трьох киян біля укриття, що відбулась сьогодні вночі під час російської атаки балістичними ракетами.

Попко вважає, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району". Про це він написав у Теlegram.

"Тому, ніхто – ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція. Нагадаю, смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували як раз перед укриттям. Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство", – сказав він.

Попко додав, що доручив, "аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства".

Він дав доручення головам районних державних адміністрацій забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі, попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту, провести перевірки роботи сховищ із залученням поліції і рятувальників.

Згідно з офіційними повідомленнями, всі 10 крилатих і балістичних ракет були збиті, але через падіння уламків загинули троє людей, ще понад 10 були травмовані. Всі жертви загинули біля поліклініки Деснянського району, в укриття якої намагалися потрапити.

"Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – сказав чоловік однієї з загиблих Ярослав.

Двоє інших жертв – девʼятирічна дитина і її мама.

Мер міста Кличко вважає, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Керівник РДА зі свого боку стверджує, що укриття було відкрито з центрального входу і там були люди.

Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки.

У травні в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА), очолювану Сергієм Попком. Згідно з офіційною інформацією, питанням цивільного захисту має займатися саме КМВА.

Однак КМДА теж займалася питаннями укриттів, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до сьогоднішньої трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.