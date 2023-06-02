У Бахмуті ми досягли головного: виснажили та змусили втекти “вагнерівців”, – Череватий

Зараз Сили оборони завдають потужних ударів по угрупуваннях, які заходять замість "Вагнера".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що в Бахмуті Сили оборони досягли головного: виснажили та змусили втекти “вагнерівців”.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і змусили "Вагнер" втекти", – сказав Череватий.

Він зазначив, що Сили оборони зараз завдають потужних ударів по залишках “вагнерівців” та по огрупуваннях, які заходять замість них.

За його даними, нові ворожі угрупування не дуже хочуть заходити в Бахмут на ротацію, оскільки знають, що було з їхніми попередниками.

Нагадаємо, нещодавно Sky News повідомив, що Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут. Це "консервативна оцінка" обсягу втрат росіян на цій ділянці фронту.