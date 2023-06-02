Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей
У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бахмуті ми досягли головного: виснажили та змусили втекти “вагнерівців”, – Череватий

Зараз Сили оборони завдають потужних ударів по угрупуваннях, які заходять замість "Вагнера".

У Бахмуті ми досягли головного: виснажили та змусили втекти “вагнерівців”, – Череватий
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що в Бахмуті Сили оборони досягли головного: виснажили та змусили втекти “вагнерівців”. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і змусили "Вагнер" втекти", – сказав Череватий. 

Він зазначив, що Сили оборони зараз завдають потужних ударів по залишках “вагнерівців” та по огрупуваннях, які заходять замість них. 

За його даними, нові ворожі угрупування не дуже хочуть заходити в Бахмут на ротацію, оскільки знають, що було з їхніми попередниками. 

Нагадаємо, нещодавно Sky News повідомив, що Росія втратила щонайменше 60 тисяч солдатів під час спроби захопити Бахмут. Це "консервативна оцінка" обсягу втрат росіян на цій ділянці фронту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies