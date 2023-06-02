Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 2 червня

Друга в червні ворожа повітряна атака на Київ, 25 відбитих атак на сході, втрати окупантів, ймовірність провокації на хімзаводі в Криму.

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Однак чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131 – близько 23:00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон було знищено.

Уночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо сили й засоби ППО виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю”, – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Близько третьої ночі мер Києва Віталій Кличко написав, що у Києві лунають вибухи та працює ППО. Очікувалася ще одна хвиля безпілотників. О 3:33 мер додав, що у Києві ще пролунали вибухи.

“Викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було. Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба попрямувала на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють”, – зазначив столичний голова о 5:04.

За словами Попка, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

На Київщині фактів влучань теж не зафіксовано, однак є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранені дві людини, у тому числі дитина. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає.

Крім того, через падіння уламків пошкоджені 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані. Уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень. У 2 районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

Противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, пʼять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, девʼять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 2 червня армія ворога втратила на війні з Україною близько 208 910 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 540 окупантів, 15 танків і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську в Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію, щоб звинуватити ЗСУ у вибуху.

Ймовірний вибух спричине викід в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. "Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор", – зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, якщо в атмософеру потраплять тисячі тонн отруйних речовин, це стане другом Чорнобилем.

"Кримський титан" виробляє діоксид титану. Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому повідомив партизанський рух "Атеш".

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