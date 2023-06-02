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Окупанти обстрілюють Дніпро-Бузький лиман, щоб не допустити включення Миколаївщини в зернову угоду, – Гуменюк

Росіяни створюють перешкоди на перспективному для експорту напрямку.

Окупанти обстрілюють Дніпро-Бузький лиман, щоб не допустити включення Миколаївщини в зернову угоду, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

Росіяни обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману, щоб не допустити включення Миколаївської області в зернову угоду.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману в напрямках Очакова та Куцюрубської громади. На думку Гуменюк, такий напрямок вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду.

“Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм", – сказала Гуменюк.

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За її інформацією, минулої доби ворог провів обстріл Коцюрубської громади з РСЗВ. Зруйновані приватні будинки, постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що "зернову угоду" продовжили ще на 60 днів. Навіть після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжила блокувати порт “Південний”. Україна закликала Туреччину та ООН вплинути на країну-агресора.

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