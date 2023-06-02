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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені шестеро людей

У Чугуївському районі на протитанковій міні підірвався трактор, тракториста госпіталізували з пораненням.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені шестеро людей
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по місту Харків та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджені будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці.

Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення.

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У селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 152 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення найгарячіша ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не припиняє спроб вести наступальні дії в районі Масютівки, але щоразу зазнає невдачі та втрат.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, вчора противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та два удари із застосуванням зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Також противник завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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