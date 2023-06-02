Уночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь

Люди не постраждали.

Цієї ночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор не зупиняється. Знову під ударом опинилася Нікопольщина. Опівночі рашисти обстріляли Нікополь. До міста полетіли снаряди з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає. Територію обстежують рятувальники.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська вдарили важкою артилерією і безпілотниками по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області. Внаслідок атаки у Марганці отримав поранення 34-річний чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.