Головне за день. Четвер, 1 червня

19 відбитих ворожих атак на сході, ворожі обстріли, наслідки загибелі людей в Деснянському районі столиці, обрання нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Яким запам’ятається 463-й день повномасштабної війни.

У Києві правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Трьом затриманим службовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю - за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України), повідомляє Офіс Генерального прокурора.

До цього в межах слідства прокурори з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в поліклініці.

Тривають слідчі дії.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Росія завдала 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищені українськими захисниками) та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Також окупанти завдали 36 авіаударів та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 червня – в нашій новині.

Сьогодні вдень окупанти вчергове атакували Херсонщину авіацією. У Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені.

У Новокаховській міській військовій адміністрації уточнили, що сьогодні близько 11:10 окупанти скинули чотири керовані авіаційні бомби, з них три – на Козацьке та одну – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

“Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше три приватні будинки. На жаль, є постраждалі. Також наразі відомо, що загинув 70-річний чоловік”, – розповіли у військовій адміністрації.

Вища рада правосуддя обрала новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Тепер ВВКС має відібрати близько 2500 нових суддів та атестувати ще 2000, тобто фактично оновити корпус суддів на роки вперед, повідомили в Центрі протидії корупції.

"З одного боку, до ВККС пройшла Людмила Волкова, до якої у нас було чимало питань. З іншого: членами ВККС стали "агенти змін", які зможуть вплинути на дуже важливі рішення", – зазначили в ЦПК.

Подробиці та повний склад ВККС — в нашій новині.

Сьогодні, 1 червня, голови парламентських комітетів закордонних справ країн НАТО закликали до повного виконання рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

Представники парламентів країн Альянсу звернули увагу, що членство України в НАТО закріпить сталий мир не лише в Україні, а й у Європі загалом, демонструючи, що Росія не має права вето на розширення НАТО, що Україна вільна вибирати, з якими безпековими та оборонними організаціями об’єднуватися, і що Україна не входить до сфери впливу Росії.

“З нетерпінням чекаємо історичного значення Вільнюський саміт НАТО, щоб надіслати чітке повідомлення, що автократії не в змозі підірвати глобальну демократію та мир, що це лише завдяки зусиллям НАТО мир тривав майже 75 років”, – йдеться в документі.

На думку його підписантів, членство України в НАТО було б набагато ефективнішим і дешевшим, ніж поточна оборонна допомога, яка зараз надається Україні.

Вільнюський саміт НАТО має відбутися 11-12 липня 2023 року в столиці Литви.

Сьогодні Європарламент підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів.

Закон встановлює механізми, принципи та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої доступності цієї оборонної продукції для її покупців у Європейському Союзі.

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