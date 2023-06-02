Росія обстріляла ракетами С-300 і керованими авіабомбами Харківщину. Є загиблі (оновлення)

Ракети влучили у лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району. Бомби - по смт Ківшарівка Куп'янського району.

2 червня близько 17.05 російські окупанти вдарили ракетами по Харківщині.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни використали С-300.

"Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району", - уточнив Синєгубов.

Він додав, що наразі масштабних руйнувань та постраждалих немає. Однак інформацію ще уточнюють.

Оновлення 19.01. Згодом загарбники завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району.

"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик", - розповів керівник ОВА.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, росіяни обстрілювали Харківщину минулої доби. Були два влучання в Індустріальному районі Харкова. Згодом поліція повідомила, що з-під завалів дістали двох людей.