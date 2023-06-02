Є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.

ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим через негоду в Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах Києва та Фастівському і Бучанському районах Київщини.

"Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", - наголосили у ДТЕК.

У КМДА повідомили, що гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування.

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». Напередодні у занижених місцях додатково очистили зливостоки", - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, "Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Нещодавно в Одесі енергетики ліквідували аварію на високовольтній підстанції.