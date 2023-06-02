У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду в Києві та області ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим

Є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.

Через негоду в Києві та області ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим
Фото: З відкритих джерел

ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим через негоду в Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах Києва та Фастівському і Бучанському районах Київщини. 

"Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", - наголосили у ДТЕК.

У КМДА повідомили, що гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування. 

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби «Київавтодору». Напередодні у занижених місцях додатково очистили зливостоки", - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, "Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні 30 травня. За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, були знеструмлені споживачі у декількох областях.

Нещодавно в Одесі енергетики ліквідували аварію на високовольтній підстанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies