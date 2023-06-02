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Японія закликала впроваджувати санкції проти Росії до кінця її агресії в Україні

Важливо, щоб G7 і країни-однодумці, як і раніше, залишалися єдиними і продовжували жорсткі санкції проти Росії, заявив міністр закордонних справ країни.

Японія закликала впроваджувати санкції проти Росії до кінця її агресії в Україні
японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі
Фото: EPA/UPG

Японія та країни-однодумці мають об'єднатися та запроваджувати санкції щодо Росії доти, доки вона не припинить свою агресію в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, пише Reuters.

“Зважаючи на ситуацію і особливо на те, що Росія говорить і робить, я вважаю важливим, щоб G7 і країни-однодумці, як і раніше, залишалися єдиними і продовжували жорсткі санкції проти Росії”, − заявив Хаяcі на пресконференції.

Він сподівається, що санкції спонукатимуть Росію “якнайшвидше покласти край своїй агресії, щоб досягти фази, коли ми можемо використовувати діалог і мирні переговори”.

Лідери країн “Групи семи” (G7) зустрілися у травні у Хіросімі і підтвердили свою прихильність до санкцій проти Росії, пообіцявши працювати над тим, щоб не допустити їхнього обходу.

Країни G7 заявили, що обмежать експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, корисних для військових дій Росії, а також обмежать її прибутки від торгівлі металами та алмазами.

Нагадаємо, наприкінці травня Японія ввела нові санкції проти Росії, зокрема російських офіцерів. У координації з іншими членами G7 Токіо заморозить активи 78 організацій і 17 осіб та заборонить експорт до 80 підприємств РФ.

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