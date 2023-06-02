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Європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн, – Офіс президента

Очікується, що невдовзі членів коаліції стане більше.

Європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн, – Офіс президента
F-16 Повітряних сил США запускає ракету AGM-65D Maverick.
Фото: f-16.net

Європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

“Вдалося окреслити контури Коаліції бойових літаків, точніше її європейської частини та зробити реальні кроки у прискоренні підготовки українських пілотів і техперсоналу для винищувачів четвертого покоління, включаючи, але не обмежуючись F-16”, – повідомив Ігор Жовква. 

Він зазначив, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання у форматі Рамштайн.

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

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