Європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн, – Офіс президента

Європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

“Вдалося окреслити контури Коаліції бойових літаків, точніше її європейської частини та зробити реальні кроки у прискоренні підготовки українських пілотів і техперсоналу для винищувачів четвертого покоління, включаючи, але не обмежуючись F-16”, – повідомив Ігор Жовква.

Він зазначив, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання у форматі Рамштайн.

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.