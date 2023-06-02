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Смертельна ДТП на блокпосту: ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя

Зараз підозрюваний суддя перебуває під арештом до 21 липня.

Смертельна ДТП на блокпосту: ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя
Олексій Тандир
Фото: Грунт

Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила голову Макарівського районного суду Олексія Тандира від виконання обов’язків на своїй посаді. Зараз суддя знаходиться під арештом. Його підозрюють у тому, що він збив насмерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. 

Про відсторонення судді повідомив Офіс Генпрокурора. 

Розглянувши подання заступника Генерального прокурора, Вища рада правосуддя надала згоду на відсторонення від здійснення правосуддя судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Таке рішення було прийнято на засіданні ВРП у п’ятницю, 2 червня, та підтримано усіма його членами.

Нагадаємо, 27 травня суддю, який насмерть збив у Києві нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня. Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Раніше Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання Тандира під вартою.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

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