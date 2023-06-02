Смертельна ДТП на блокпосту: ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила голову Макарівського районного суду Олексія Тандира від виконання обов’язків на своїй посаді. Зараз суддя знаходиться під арештом. Його підозрюють у тому, що він збив насмерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці.
Про відсторонення судді повідомив Офіс Генпрокурора.
Розглянувши подання заступника Генерального прокурора, Вища рада правосуддя надала згоду на відсторонення від здійснення правосуддя судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Таке рішення було прийнято на засіданні ВРП у п’ятницю, 2 червня, та підтримано усіма його членами.
Нагадаємо, 27 травня суддю, який насмерть збив у Києві нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня. Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.
Раніше Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання Тандира під вартою.
У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.
Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.