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Суддю, який насмерть збив у Києві нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня

Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Суддю, який насмерть збив у Києві нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня
Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомило Суспільне.

Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Прокурор Антон Войтенко, обгрунтовуючи свою позицію, зазначив, що у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, а свідки та слідчі чули запах алкоголю.

Швидкість автомобіля Тандира була швидшою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки.

Також Войтенко звернув увагу на поведінку підозрюваного після аварії і на те, що на взяття зразків крові пішло 18 годин через початкову відмову судді.

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Адвокати підозрюваного продовжили наполягати на тому, що Тандир не був у стані алкогольного сп'яніння і не перевищував швидкість. Вони заявили, що біологічні зразки були взяті у судді нібито протиправно.

Рідні Вадима Бондаренка вибачень не приймають і прагнуть справедливого покарання.

Прощання зі загиблим відбудеться завтра в Черкаській області.

Нагадаємо, паніше сьогодні Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання Тандира під вартою.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

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