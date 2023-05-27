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Окупанти ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Окупанти ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини
Наслідки обстрілів Чернігівщини
Фото: Офіс Генпрокурора

Станом на 20:00 суботи російські війська ще чотири рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

З 08:40 до 08:55 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Тимоновичів. 

З 09:27 до 09:50 зафіксовано 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Залізного Мосту. Унаслідок обстрілу відбулося загорання господарчих будівель. Пожежу локалізовано рятувальниками ДСНС. 

З 09:30 до 09:47 зафіксовано 18 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Миколаївки. 

З 12:50 до 13:10 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з САУ, по Чайкиному. Під час обстрілу було пошкоджено сінник, трактор та легковий автомобіль. Поранення отримала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу та направили для подальшого обстеження в найближчий лікувальний заклад.

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Нагадаємо, внаслідок обстрілу Залізного Мосту пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередач. Усього без світла залишилося більше 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району.

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