Окупанти ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Станом на 20:00 суботи російські війська ще чотири рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

З 08:40 до 08:55 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Тимоновичів.

З 09:27 до 09:50 зафіксовано 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі Залізного Мосту. Унаслідок обстрілу відбулося загорання господарчих будівель. Пожежу локалізовано рятувальниками ДСНС.

З 09:30 до 09:47 зафіксовано 18 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Миколаївки.

З 12:50 до 13:10 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з САУ, по Чайкиному. Під час обстрілу було пошкоджено сінник, трактор та легковий автомобіль. Поранення отримала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу та направили для подальшого обстеження в найближчий лікувальний заклад.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Залізного Мосту пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередач. Усього без світла залишилося більше 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району.