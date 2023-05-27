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Росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі, двоє мирних мешканців поранені

Один із поранених у важкому стані.

Росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі, двоє мирних мешканців поранені
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Сьогодні вдень росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

“Двоє поранених внаслідок ворожого удару. Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили у житловий сектор. 65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні. Кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.

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