Росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі, двоє мирних мешканців поранені

Один із поранених у важкому стані.

Сьогодні вдень росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Двоє поранених внаслідок ворожого удару. Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили у житловий сектор. 65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні. Кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.