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Спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю, – ГУР

Ураження хімічною зброєю російських окупантів держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

Спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю, – ГУР
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

“З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

ГУР наголошує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Нагадаємо, декілька днів тому під час штурму росіяни застосували в Авдіївці хімічні гранати, які скидали з дронів. Після майже 10-годинного бою загарбники відступили.

До цього у квітні з’явилася інформація, що ворог знову скинув на українські позиції аерозольні гранати. На деякий час цей аерозоль дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії.

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