Ми не дамо вам спокою жодної секунди, - Данілов звернувся до росіян

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до росіян, запевнивши їх, що Сили оборони продовжать нищити ворога, поки не виженуть останнього зі своєї землі.

Про це Данілов написав у Twitter.

Він також пообіцяв, що всі воєнні злочинці понесуть покарання.

"Знищуємо рашистську гадину! Вдень і вночі! Солдат і техніку! Автоматом чи "Коктейлем "Спротив"! Словом чи ділом! Ми не дамо вам спокою жодної секунди! Будемо знаходити вас, де б ви не були, чекати в засідці або атакувати ваші колони. І ми знайдемо і покараємо всіх, хто віддавав накази вбивати нас, українців, - наших воїнів, жінок і дітей! Хто стріляв по мирних містах і селах! Хто розстрілював "швидкі" і пожежні машини! Ми ніколи вас не вибачимо! Ми будемо вас гнати, допоки останній вонючий московський окупант своїм ходом або в целофановому пакеті не залишить українську землю", - написав Данілов.

Він зауважив, що росіяни можуть прихопити з собою лише ту українську землю, яка застрягне "на підошвах їх армійських чобіт", в яких окупантів хоронитимуть.

"Ми вам це обіцяємо! Наша земля, наша історія і наш вибір!", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206 200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.