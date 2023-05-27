Ще четверо колаборантів, серед яких - експрацівники Мін'юсту і ДСНС, отримали підозри, - СБУ

Також серед підозрюваних - рецидивіст, якого у 2021 році засудили до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "Козачої національної гвардії війська Донського" і монтер провайдерської фірми.

Служба безпеки України викрила і повідомила про підозри чотирьом зловмисникам, яких звинувачують у роботу на окупантів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Серед підозрюваних - рецидивіст, якого у 2021 році засудили до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "Козачої національної гвардії війська Донського", монтер провайдерської фірми та експосадовець місцевого підрозділу ДСНС і колишня працівниця Мін’юсту.

Рецидивіст переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня 2022 року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін", зазначили у спецслужбі.

Інші два зловмисники пішли на добровільну співпрацю з росіянами. Ті призначили монтера керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", а інший очолив міську "Пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР".

Ця трійка зловмисників отримала підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Експрацівниця Мін’юсту у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини, де перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати РФ.

Їй слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю оголосили у розшук.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області поліція виявила двох жінок, котрі добровільно обійняли посади в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації. А колаборант з “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти жителів Куп’янська, отримав 12 років тюрми.