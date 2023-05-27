Україна просить у Німеччини крилаті ракети Taurus

Зеленський говорив про ці ракети зі Шольцом під час візиту до Берліна на початку травня.

Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus, передає Spiegel.

Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями, повідомила прес-секретар Міноборони Німеччини. Щоправда, влада не озвучила подробиці запиту, наприклад, про скільки ракет ідеться.

Днями депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з дальністю до 500 кілометрів дозволили б нашій державі "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Бундесвер придбав близько 600 Taurus десять років тому. Наразі із них близько 150 функціонують і сьогодні.

На пропозицію Кізеветтера німецький міністр оборони Борис Пісторіус відреагував обережно. Він зазначив, що Німеччина має підтримувати Україну "всіма системами, допустимими за міжнародним правом, які необхідні для перемоги у цій війні і які ми можемо надати".

За інформацією Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Taurus підходять для винищувачів F-16. Про ці ракети Президент України Володимир Зеленський говорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом під час свого візиту до Берліна на початку місяця.

400-кілограмова боєголовка таких ракет здатна пробити бетон завтовшки метр. Таким чином, Taurus є загрозою для всього, що здається особливо добре захищеним: складів, командних пунктів, ангарів, мостів.

Нагадаємо, днями Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців. А глава Міноборони України Олексій Резніков підтвердив, що наша держава вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Велика Британія.