Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу у Дніпрі завершили.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч.
Кількість потерпілих зросла до 32 осіб, 13 з них досі перебувають у лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.
"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", – додав керівник ОВА.
Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет із С-300/С-400. Тоді вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер".