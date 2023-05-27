Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в будівлі на момент "прильоту".

Розбір завалів у Дніпрі після ракетного обстрілу 26 травня 2022 року.

Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу у Дніпрі завершили.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч.

Кількість потерпілих зросла до 32 осіб, 13 з них досі перебувають у лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", – додав керівник ОВА.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет із С-300/С-400. Тоді вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер".