Сенатор-республіканець підтримав надання Україні далекобійних ракет ATACMS

Далекобійні ракети ATACMS та касетні боєприпаси зможуть зробити успіх України на фронті більшим, а також врятує життя українців та прискорить виведення російських військ.
Про це сказав на брифінгу в Києві американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.
"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", – заявив Грем.
Він наголосив, що поінформує своїх колег-сенаторів, що потрібно спонукати адміністрацію Байдена надати ЗСУ ракети ATACMS.
Грем вважає, що війна в Україні завершиться програшем Росії та розширенням НАТО.
"Час на нашому боці, не на боці Путіна. Стільки, скільки потрібно", – зазначив сенатор.
Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США, одним із найбільших прихильників України в Конгресі, Ліндсі Гремом.