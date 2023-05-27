Сенатор-республіканець підтримав надання Україні далекобійних ракет ATACMS

Далекобійні ракети ATACMS та касетні боєприпаси зможуть зробити успіх України на фронті більшим, а також врятує життя українців та прискорить виведення російських військ.

Про це сказав на брифінгу в Києві американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", – заявив Грем.

Він наголосив, що поінформує своїх колег-сенаторів, що потрібно спонукати адміністрацію Байдена надати ЗСУ ракети ATACMS.

Грем вважає, що війна в Україні завершиться програшем Росії та розширенням НАТО.

"Час на нашому боці, не на боці Путіна. Стільки, скільки потрібно", – зазначив сенатор.

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США, одним із найбільших прихильників України в Конгресі, Ліндсі Гремом.