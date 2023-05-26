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В Києві зробили квіткове панно, котре зображує Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла

Для створення панно комунальники використали майже 15 тис. рослин.

В Києві зробили квіткове панно, котре зображує Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла
Фото: КО "Київзеленбуд"

У Печерському районі Києва, на схилі біля станції метро “Звіринецька”, з’явилася інсталяція, присвячена Дмитру Коцюбайлу.

Про це повідомила пресслужба КО “Київзеленбуд”.

“Квіткове панно зображує Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі” – командира 1 ОМБ “Вовки Да Вінчі” ЗСУ. Поруч з його профілем зображений вовк”, - йдеться у повідомленні.

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Для створення панно комунальники використали майже 15 тис. рослин (тагетес, цинерарія, агератум, ірезіне, очиток, альтернатера), а також мармурову крихту як тло для малюнка. Площа інсталяції – 35 кв. м.

Фото: Київзеленбуд

Нагадаємо, 7 березня на війні проти окупантів загинув Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

21 квітня у Львові відкрили фонтан, присвячений Герою України Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни.

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