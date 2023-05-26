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Канада найближчими тижнями передасть Україні раніше обіцяну зброю та боєприпаси

Йдеться про 1 млн набоїв таа 4,8 тис. автоматів.

Канада найближчими тижнями передасть Україні раніше обіцяну зброю та боєприпаси
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Частина анонсованого Канадою пакета військової допомоги вже в Україні, а частину мають привезти найближчими тижнями.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Доставка оголошеного у квітні пакета допомоги зі стрілецькою зброєю та боєприпасами відбувається за графіком. Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення й магазини вже були доставлені в Україну”, - повідомили в пресслужбі.

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В Міноборони Канади додали, що протягом найближчих тижнів в Україну мають привезти 1 млн набоїв калібру 5,56 мм та 4 800 автоматів.

Загалом пакет допомоги містить 21 тис. одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн набоїв.

Нагадаємо, Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців.

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