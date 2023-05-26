Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, зокрема ракети AIM-9

Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців, повідомили в уряді країни.

“Міністр оборони Аніта Ананд на дванадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосила про військову допомогу Україні”, − йдеться у повідомленні.

Ананд повідомила, що ще п’ять на додаток до семи медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) направлять до Польщі для підвищення кваліфікації українських військових в рамках операції UNIFIER.

“Ці додаткові члени CAF подвоять кількість потенційних українських випускників”, − зазначили в уряді країни.

Міністерка також оголосила, що Канада надасть Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF для захисту неба від російського агресора.

Вона додала, що анонсоване у квітні постачання пакетів стрілецької зброї та боєприпасів йде відповідно до плану. В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини, а найближчими тижнями планується доставити 1 мільйон патронів калібру 5,56 мм та 4800 автоматів. До літа вся 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні.

З початку 2022 року Канада виділа понад 8 мільярдів доларів допомоги Україні, зокрема понад 1 мільярд доларів військової допомоги. Це включає, зокрема, вісім основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину, національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними бойовими припасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та відповідні бойові припаси, камери для дронів високої роздільної здатності та зимовий одяг.

Окрім того, в рамках операції UNIFIER 15 травня Збройні сили Канади та Національні збройні сили Латвії розпочали спільні тренінги для командирів ЗСУ низової ланки. З 2014 року канадські військові провели тренування понад 36 тисяч українських військовослужбовців, з них понад 2400 пройшли підготовку після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Понад 300 канадських військових зараз задіяні в операції, виконуючи різні функції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо минулого тижня оголосив про нові санкції проти Росії. Обмеження встановлюються проти більш ніж 70 осіб, які підтримують військові дії Росії та причетні до порушення прав людини. Серед них 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з "переміщенням українських дітей до Росії". Обмежувальні заходи також запровадять ще проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії.