РФ обстріляла в Херсонській області ферму і дачі, в Харківській била по нафтобазі

По Київській області ворог завдав чергової ракетної атаки. Влучань не має, постраждалі відсутні. В двох районах зафіксовані незначні пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків. За попередньою інформацією пошкоджено шість будинків. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській на світанку сили ППО збили "Шахеда" над областю. Без потерпілих і руйнацій.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. У Хотінській внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

У Чернігівській за добу було шість обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Без жертв та руйнувань.

У Запорізькій за добу ворог завдав 102 ударів по 18 населених пунктах: 92 артилерійських обстрілів, двох ударів з ракетних систем залпового вогню, п'яти авіаударів, трьох атак безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися форпости: Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське та навколишні села. Без постраждалих. Зруйновано 23 цивільних об'єкти.

У Дніпропетровській вночі ворог масовано атакував ракетами та дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні та двох приватних підприємствах виникла пожежа, яку вже загасили. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Триває обстеження територій. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ворог також обстріляв Марганецьку громаду з безпілотників. Минулося без жертв. Вночі над областю зафіксовано збиття ракет та "Шахедів". Дані щодо кількості уточнюються. Вчора ворог цілив по Нікополю з важкої артилерії. Пошкоджені сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто, три лінії електропередач, чотири газопроводи.

У Луганській росіяни загострюють ситуацію в Білогорівці, яку вони намагаються штурмувати. Вчора били з гармат і систем залпового вогню, завдали авіаційного удару по населеному пункту. Крім Білогорівки, загарбники відкривали вогонь у бік Стельмахівки, Макіївки, Невського і Діброви. За добу противник здійснив 97 обстрілів (439 снарядів).

У Харківській минулої ночі ворог завдав ударів БпЛА "Шахед" по Харківському району. Зафіксовані два "прильоти" по території нафтобази. Пошкоджено обладнання для перекачування нафтопродуктів. Сталася масштабна пожежа. Зранку ворог завдав ударів БпЛА "Шахед" по Ізюму. Сталася пожежа на території пилорами цивільного підприємства. Зайнялася будівля ліцею №6 та гаражі з сільгосптехнікою. Зруйновано будівлю Центру комплектування. Сталися пожежі. Попередньо без жертв та постраждалих. Внаслідок нічного обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів обстріляв щонайменше 17 населених пунктів. Під ударами переважно цивільні об'єкти. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне та Кислівка. У Протопопівці Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як 39-річний чоловік рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Поранення отримав інший 45-річний чоловік, що перебував поруч. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У Донецькій минулої доби росіяни завдали 13 ударів по восьми населених пунктах. Під ворожим вогнем були Костянтинівка, Авдіївка, Часів Яр, Красногорівка, Нью-Йорк, Плещіївка, Карлівка, Курахове. Пошкоджено 11 житлових будинків (з них чотири – багатоквартирних), газова труба, дамба Карлівського водосховища, приміщення ПрАТ "АКХЗ ФМТ", цивільний автомобіль. На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

У Миколаївській вночі ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Учора протягом дня ворожих артилерійських обстрілів зазнав Очаків, внаслідок яких відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає. Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 62 обстріли (282 снаряди), з них по Херсону – трьох артилерійських обстріли (10 снарядів). Російські військові обстріляли райони 26 населених пунктів області. У Новобериславі поцілили в фермерське господарство, через що пошкоджено складські приміщення та техніка. Також ворог бив і по дачному кооперативу – пошкоджено близько восьми будинків та два автомобілі. У Золотій Балці ворог обстріляв елеватор. На щастя, минулої доби загиблих та поранених серед мирних жителів Херсонщини немає. З деокупованої території області евакуйовано 97 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.