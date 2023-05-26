Дружина в.о. директора БЕБ є співвласницею компанії, що продає Укрзалізниці товари з націнкою до 100%, – Bihus

На Ольгу Федорову записано близько 20 різних бізнесів. А на батьків Федоріва – нерухомість, авто і мотоцикли.

Дружина виконувача обовʼязків директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова – Ольга – є співвласницею компанії, що продає ремонтним заводам Укрзалізниці діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Загалом Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по Україні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus info.

Один із них, ТОВ "Глобальні технології майбутнього", донедавна займалось системами відеоспостереження у Донецькій області, де раніше в СБУ служив Федоров. З 2022 компанія змінила профіль і стала постачати запчастини ремонтним заводам УЗ у Києві, Дніпрі і Запоріжжі.

За даними журналістів, загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн гривень. Основний товар – різні типи діодів. Фірма самостійно їх не виробляє, лише перепродає. При цьому – з націнкою до 100%.

За даними журналістів, у 2022 компанія Федорової постачала заводам УЗ діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 за ціною 6 973 грн за штуку, тоді як купувала за 4 970 грн/шт (усі ціни без ПДВ).

Після падіння курсу гривні ціни на цей вид діодів зросли, але націнка у розмірі 30% залишилася. Купували діоди за 6 130 грн/шт, а продавали за 9 154 грн/шт.

Діоди типу ДЛ161-200-12 УХЛ2 "ГТМ" продавали заводам УЗ за 1 641 грн/шт, купуючи їх за 1 025 грн/шт. Діоди ДЛ161-200-16 УХЛ2 компанія продавала за 1 900 грн/шт, а купувала за 1 025 грн/шт.

У кінці 2022 року компанія почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За послуги вона сплачувала від 505 до 620 грн/шт, а готові діоди продавали за 2 000 грн/шт.

На батьків Федорова записана велика кількість рухомого і нерухомого майна: двокімнатна квартира на Софіївський Борщагівці, квартира в Києві шматок острова, елітні авто і мотоцикли. Обидва батьки мають невеличкі бізнеси, але журналісти сумніваються, що прибуток від нього відповідає записаному на них майну.

На самого Федорова записано великий заміський будинок та декілька авто. Будинок на майже 300 кв. метрів він звів на лівому березі Дніпра ще коли працював у СБУ. Серед авто він володіє новенькою Tesla, придбаною після початку повномасштабного вторгнення.

"Федоров усе життя на державній службі. Закон категорично забороняє йому займатися бізнесом. Але як добре, коли є дружина, на яку закон не забороняє цей бізнес навішати", – йдеться у розслідуванні.

Федоров став в.о. керівника БЕБ після звільнення директора бюро в квітні цього року. Мельник очолював бебі від початку його створення в 2021 році, перемігши в конкурсі.