“Справа Фірташа”: ще двом керівникам облгазів повідомили про підозру

Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз». Їх також підозрюють у розкраданні блакитного палива із газотранспортної системи України.

Ще двом керівникам облгазів повідомили про підозру в справі бізнесмена Дмитра Фірташа, якого підозрюють у завданні збитків державному бюджету на 18 млрд гривень внаслідок привласнення державного газу.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Під час проведення комплексних заходів задокументовано злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Зазначається, що фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз».

За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Згідно з інформацією з відкритих джерел, головою правління АТ «Івано-Франківськгаз» є Віталій Шульга, АТ «Сумигаз» - Костянтин Тацький.

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» - 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» - 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» - 186 млн грн, АТ «Львівгаз» - 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» - 160 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю блакитного палива для обігріву осель українських громадян.

Тоді 9-м фігурантам, включаючи Фірташа, було повідомлено про підозру. Щодо п’ятьох з них, які наразі переховуються від правосуддя за кордоном, вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Фірташ протягом кількох років перебуває поза межами України. У травні 2022 уряд передав державі 26 арештованих облгазів, що раніше належали Фірташу. Цьогоріч "Нафтогаз" отримав арештовані активи ще декількох облгазів.

В Україні Фірташ є підсанкційним бізнесменом. Президент України надав чинності максимальному комплекту обмежувальних заходів проти нього в червні 2021.

У 2014 Фірташ був затриманий у Відні за запитом ФБР США. Всі ці роки триває тяганина щодо його екстрадиції до Штатів через звинувачення в корупції. Виїзд із Австрії українцеві заборонений. У березні 2022 він програв суд щодо екстрадиції, але, очевидно, подав апеляцію.