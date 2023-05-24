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Укрзалізниця відновлює рейси "Інтерсіті+" Київ-Запоріжжя

Потяг почне курсувати 10 червня.

Укрзалізниця відновлює рейси "Інтерсіті+" Київ-Запоріжжя
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Укрзалізниця вперше з 24 лютого 2022 року відновлює рейси швидкісним поїздом «Інтерсіті+» 732/731 Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Потяг почне курсувати 10 червня.

З Києва він щодня відправлятиметься о 06:35, до Дніпра прибуватиме о 12:57, до Запоріжжя — о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправлення о 14:45, у Дніпрі - 16:04, у Києві - 22:15.

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Нагадаємо, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. 

Також Укрзалізниця працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та планує провести тестування жіночих купе.

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