Нафтогаз заявив про запуск нової потужної свердловини

АТ “Укргазвидобування”, що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

“Це одна з найпотужніших свердловин, що запустило “Укргазвидобування” за останні роки. Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб. м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної”, – розповів очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою.

“Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину. Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали”, – повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

За його словами, далі продовжиться робота над розкриттям потенціалу цього блоку.

Нагадаємо, у квітні “Нафтогаз” повідомляв, що за останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

У лютому Чернишов заявив, що Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу. Компанія планує зробити це шляхом збільшення внутрішнього видобутку.