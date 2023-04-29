За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"

За останній місяць АТ “Укргазвидобування”, що є частиною Групи Нафтогаз, запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз”.

“Ми робимо все можливе, щоб збільшити власний видобуток газу. Цьому родовищу вже понад 50 років, але завдяки новим свердловинам нам вдалося не лише зупинити падіння видобутку, а й досягти зростання виробничих показників. Родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Щоб розкрити всі його можливості, фахівці Укргазвидобування наразі ведуть буріння та освоєння ще 10-х експлуатаційних свердловин”, – повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Крім того, як повідомляється, завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроектовано 5 нових пошуково-розвідувальних свердловин, перша з яких вже буриться.

Також повідомляється, що задля виконання поставлених на 2023 рік цілей з нарощення видобутку компанія збільшує обсяги буріння на родовищах, де це обґрунтовано геологічними умовами та техніко-економічними розрахунками.

У лютому Чернишов заявив, що Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу. Компанія планує зробити це шляхом збільшення внутрішнього видобутку.

Нагадаємо, “Нафтогаз” залишив ціну на газ для населення незмінною ще на рік. Цін на газ для населення до 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м.