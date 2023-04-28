Кабмін схвалив доступ до ринків публічних закупівель України та ЄС

Україна та Європа таким чином синхронізували свої стандарти у сфері публічних закупівель.

Кабінет Міністрів схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Робимо важливий крок до членства в ЄС. Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель. Схвалюємо рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України та Євросоюзу", - сказав Шмигадь.

За словами прем'єра, таким чином Україна виконує свої зобов’язання щодо Угоди про асоціацію та наближає час відкриття переговорів про входження до Євросоюзу.

Нагадаємо, норвезьке оборонне агентство допоможе Міноборони України у створенні організації закупівель оборонних матеріалів. А фахівці з закупівель українського відомства пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.