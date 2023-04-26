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Для відновлення зони відчуження Україна отримала від партнерів уже €23 млн

Два мільйони євро вже освоїли.

Для відновлення зони відчуження Україна отримала від партнерів уже €23 млн
Фото: Facebook/Петро Котін

Україна отримала від партнерів уже 23 мільйони євро для відновлення зони відчуження, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначив у коментарі виданню голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, із €15 мільйонів, які раніше виділили партнери, €2 мільйони вже освоїли. Тепер рахунок ще збільшився на €8 мільйонів. 

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За словами Крамаренка, сума буде збільшуватися, оскільки фінансова допомога продовжує надходити.

Нагадаємо, у зоні Чорнобильської АЕС встановили засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні.

Раніше СБУ встановила факти ядерного тероризму росіян на території зони відчуження.

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