Для відновлення зони відчуження Україна отримала від партнерів уже €23 млн

Україна отримала від партнерів уже 23 мільйони євро для відновлення зони відчуження, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначив у коментарі виданню голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, із €15 мільйонів, які раніше виділили партнери, €2 мільйони вже освоїли. Тепер рахунок ще збільшився на €8 мільйонів.

За словами Крамаренка, сума буде збільшуватися, оскільки фінансова допомога продовжує надходити.

Нагадаємо, у зоні Чорнобильської АЕС встановили засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні.

Раніше СБУ встановила факти ядерного тероризму росіян на території зони відчуження.