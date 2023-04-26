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Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі

Президент наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі
Фото: Офіс президента

У 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

За участю глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака “Воїнам-чорнобильцям” та меморіального кургану “Героям Чорнобиля”.

“37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації”, – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, у роковини Чорнобильської катастрофи МЗС України закликало світ до введення санкцій проти “Росатому”. Як зазначили у відомстві, загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.

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