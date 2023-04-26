Судові активісти закликали не відправляти у відставку скандального заступника голови ОАСК, поки не розглянуть скарги проти нього

Якщо його відправити у відставку до скарг, Аблов збереже собі суддівські виплати, і скасувати їх можна буде лише після притягнення до кримінальної відповідальності.

Громадські організації, що займаються моніторингом та просуванням судової реформи, закликали не відправляти у відставку скандального заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова, допоки проти нього не розглянуть скарги.

Якщо Вища рада правосуддя розгляне його заяву про відставку – а це заплановано вже на 27 квітня – Аблов може уникнути ганебного звільнення через порушення та завершить карʼєру судді з державними виплатами, що складають близько 100 000 грн на місяць. Про це йдеться на сайті Dejure.

На розгляді у ВРП перебуває вже декілька скарг проти Аблова, а також він підозрюється у корупційних злочинах. Якщо заява про відставку буде розглянута до них, "такі дії ВРП фактично відкриють можливість для всіх суддів скандального ОАСКу та інших порушників уникнути ганебного звільнення, забезпечити собі пожиттєву пенсію коштом платників податків та ще й мати імунітет від правоохоронців, адже суддю у відставці також неможливо затримати без дозволу ВРП", вважають активісти.

Скасування відставки та виплат для таких суддів буде можливим лише після протягнення їх до кримінальної відповідальності.

"Серед скандальних суддів, які вже подали заяву про відставку та намагаються уникнути ганебного звільнення, – суддя Коломийського районного суду Володимир П’ятковський, обвинувачений в отриманні хабаря, суддя Київського ОАС Олександра Брагіна, справу щодо неподання декларації якої наразі розглядає Верховний Суд, та інші. Таке активне подання заяв про відставку суддями, якщо яких наявні скарги, на нашу думку, пов’язане з тим, що до створення служби Дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя не може розглядати дисциплінарні провадження та звільняти суддів за порушення", – йдеться в спільному зверненні Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан", Центр протидії корупції та Фундації DEJURE.

Аблов, відомий своє фразою на адресу голови ОАСК "шеф, давайте щось учудим", є фігурантом так званих плівок Вовка. Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували ці плівки.

Аблов підозрюється у "створенні злочинної організації і захопленні влади". За версією слідства, зокрема, були "ухвалені замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл".

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти "Схем" вважають, що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" колишнього президента, зокрема й суддя Аблов.

ОАСК був ліквідований в грудні 2022, хоча сам суд вважає рішення "неконституційним".