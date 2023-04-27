Росія у підготовці до наступу ЗСУ звела оборонні багаторівневі укріплення на сотні кілометрів, − Reuters

Позиції РФ найбільше сконцентровані поблизу лінії фронту на південному сході Запорізької області, на сході та на вузькій смузі суші, що з'єднує Кримський півострів з рештою України.

РФ, готуючись до українського контрнаступу, звела оборонні укріплення, що простягнулися на сотні кілометрів від західної Росії через східну Україну і далі до Криму.

Про це пише Reuters.

Видання переглянуло супутникові зображення тисяч оборонних позицій як у Росії, так і вздовж української лінії фронту. Позиції Росії найбільше сконцентровані поблизу лінії фронту на південному сході Запорізької області, на сході та на вузькій смузі суші, що з'єднує Кримський півострів з рештою України.

Шість військових експертів заявили, що оборонні споруди, здебільшого побудовані після стрімкого осіннього наступу України, цього разу можуть стати проблемою для України, і що прогрес ЗСУ залежатиме від їхньої здатності ефективно проводити складні комбіновані операції.

“Для українців справа не в цифрах, а в тому, чи можуть вони вести таку війну, комбіновані військові операції? Росіяни показали, що вони цього не робити не можуть і повернулися до свого старого радянського методу виснаження”, − сказав аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Ніл Мелвін.

Захід відправив ЗСУ десятки сучасних бойових танків і бойових машин піхоти як авангард для наступу, а також мостове обладнання та машини для розмінування.

“Ось чому Росія будує великі багаторівневі укріплення, щоб гарантувати, що її війська будуть набагато укріпленішими, ніж тоді, коли їх вигнали з північного сходу України та міста Херсон”, − пише Reuters.

Фото, проаналізовані агентством, показують, що більшість російських будівельних робіт велася після листопада, коли окупанти відступили з Херсона на півдні, і обидві сторони прагнули зміцнити свої позиції в зимові місяці. Укріплення протягнулися на сотні кілометрів. За словами військових експертів, оборонні споруди позначають райони, де Росія очікує нападу або хоче стратегічно утримати територію.

Викопані протитанкові рови досить глибокі і широкі, щоб перегородити шлях наступу для танків і бронетехніки. Потім йдуть бетонні “зуби дракона”, які є пірамідальними барикадами. Оборонні траншеї для військових лежать приблизно за кілометр за ровами.

Крім ровів, барикад та зигзагоподібних траншів, оборонні рубежі Росії також включатимуть мінні поля, колючий дріт та замасковані позиції із озброєнням.

За оцінкою наукового співробітника Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джона Форда, лише оборонна ділянка розтягнулася на 120 км. “Я простежив рови і траншеї, що йдуть від східного берега Дніпра на південь від Василівки аж до Федорівки, тобто вони проходять через Запорізьку область”, − сказав він.

Брейді Афрік, дослідник розвідки з відкритими джерелами та аналітик Американського інституту підприємництва, склав карту укріплень від західної Росії до Криму, будівництво яких на повну силу почалося після того, як російські війська покинули Херсон.

“До копання доклали багато зусиль, особливо на півдні України, де земля досить рівна”, − сказав він.

Український контрнаступ може змінити динаміку війни, яка сповільнилася до битви на виснаження, і військові експерти кажуть, що довжина фронту може розтягнути оборону Росії.

За прогнозами, основний удар контрнаступу має бути спрямований на південь, хоча найзапекліші бої останніми місяцями велися саме на сході, зокрема в районі міста Бахмут Донецької області. Якщо Київ поверне собі контроль над півднем, то зможе відновити безперешкодний доступ до своїх чорноморських експортних шляхів у той час, коли Росія сигналізувала, що може закрити зерновий коридор.

За словами експертів, Україна може найближчим часом не отримати від Заходу ще одний великий пакет бронетехніки. Це збільшує тиск на Київ щодо повернення якомога більше території у разі, коли військова підтримка почне слабшати. “Ми “підчистили” більшу частину запасів на Заході. На відновлення потрібно кілька років. Я вважаю, що це велика можливість України продовжити (наступ, - ред.)”, − сказав Мелвін.