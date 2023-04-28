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Після трьох днів підйому рівень води у річці Дніпро в Києві пішов на спад

На даний момент у столиці не зафіксовано аварійних підтоплень.

Після трьох днів підйому рівень води у річці Дніпро в Києві пішов на спад
Фото: КМВА

Станом на ранок п'ятниці, 28 квітня, рівень води в річці Дніпро біля мосту "Метро" - на 19 см менше, ніж минулої доби.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За інформацією Укргодрометцентру станом на 9:00 28.04.2023 рівень води в р. Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складає 9 290 см (за Балтійською системою висот). Що аж 19 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що на даний момент у столиці не зафіксовано аварійних підтоплень.

"Але все ще спострігаються підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків" , - додав очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 23 квітня повідомлялося, що рівень води у Дніпрі знижується. Станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становив 9 303 см. Однак, потім рівень води знову почав підніматися.

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