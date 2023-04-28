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Зеленський: Мішені російських терористів - мирні люди та об’єкти

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає".

Зеленський: Мішені російських терористів - мирні люди та об’єкти
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній масований ракетний обстріл українських міст. Він наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - написав він у Telegram.

Президент подякував українським Повітряним силам, зенітникам, - усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей.

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"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.

Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники. Жертв і поранених, за даними міської військової адміністрації немає, але уламки пошкодили дорожнє покриття та лінію електромережі в одному з районів.

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