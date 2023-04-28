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Українські захисники збили 21 із 23 російських ракет. Ворог бив із Каспійського моря

Також збито два оперативно-тактичні БпЛА. 

Українські захисники збили 21 із 23 російських ракет. Ворог бив із Каспійського моря
ППО Patriot (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Цього ранку Росія випустила по Україні 23 крилаті ракети. 21 з них була знищена українськими захисниками.

Ракетами ворог бив із з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь». Разом – до перемоги!" – написав він.

Фото: Повітряні сили ЗСУ Telegram

Дві ракети влучили в Умані. Є влучання в житлову багатоповерхівку та складські приміщення. За попередніми даними, поранені не менше пʼятьох цивільних.

Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники. Уламки пошкодили дорогу та електромережу в Оболонському районі. Поранених немає. 

Попередньої масованої атаки ракетами і безпілотниками одночасно ворог завдав 9 березня. Тоді росіяни випустили 81 ракету і вісім БпЛА. 

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