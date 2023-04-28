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У Черкаському облвійськкоматі проводять перевірку за фактом побиття військовослужбовцями цивільного

Також на конфлікт мають відреагувати правоохоронні органи.

У Черкаському облвійськкоматі проводять перевірку за фактом побиття військовослужбовцями цивільного
Фото: Скріншот з відео

В Черкаському облвійськкоматі, співробітники якого побили громадянина під час вручення тому сповіщення про мобілізацію, розпочалася службова перевірка. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. А також правоохоронні органи”,- написав Табурець. 

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Він додав, що вже є заяви від обох сторін конфлікту. 

Голова Черкаської ОВА нагадав, що мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка, а життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. 

Він також наголосив, що цивільний не має зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, але і військовий не має реагувати так, як на відео.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала помилки у роботі військкоматів (ТЦК СП) та спроби Росії їх дискредитувати.

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