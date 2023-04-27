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На вихідних у столичному ботсаду імені Гришка навчатимуть мінній безпеці

Навчання триватиме протягом двох днів з 10:30 до 14:00.

На вихідних у столичному ботсаду імені Гришка навчатимуть мінній безпеці
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

На вихідних, 29 та 30 квітня, в Києві у ботсаду ім. Гришка навчатимуть мінній безпеці

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Цю просвітницьку акцію організує Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України.

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Протягом двох днів з 10:30 до 14:00 на центральній алеї парку працюватимуть локації, де фахівці розкажуть про:

  • першу допомогу – як допомогти при пораненні чи кровотечі, про серцево-легеневу реанімацію, допомогу в транспортуванні потерпілого;
  • мінну безпеку – як поводитися при знаходженні вибухових пристроїв та який вигляд вони мають;
  • першу допомогу дітям – працюватиме спеціальна локація «Дитяча академія першої допомоги»;
  • безпечне поводження з домашніми тваринами;
  • психосоціальну підтримку.

Крім того, для юних гостей працюватимуть аніматори, також будуть зони творчих майстер-класів і аквагриму. Заплановане і бульбашкове шоу.

Нагадаємо, в Україні створять окрему структуру - Державний центр гуманітарного розмінування, яка дасть можливість краще скоординувати всю роботу в цій галузі.

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