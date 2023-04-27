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У Києві рівень води у Дніпрі піднявся ще на 9 см

У КМВА запевняють, що загрози промоб'єктам і житловим масивам немає.

У Києві рівень води у Дніпрі піднявся ще на 9 см
Фото: КМДА у Telegram

У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, однак, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Рівень води в Дніпрі піднімається третій день поспіль після деякого спаду, за минулу добу – на 9 см, станом на 9:30 четверга становить 9309 см над рівнем моря.

"Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період у межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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За його словами, в столиці залишаються підтопленими заплавні території – острови в парку "Муромець", Гідропарку, на Трухановому острові, у Галерній затоці, на Корчуватому, приватні ділянки в районі Осокорків.

"На цей момент рівень повені на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста. Тим не менше влада міста і всі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", – додав Попко.

Нагадаємо, 23 квітня повідомлялося, що рівень води у Дніпрі знижується. Станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становив 9 303 см.

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