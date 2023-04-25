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На Херсонщині заборонили вихід плавзасобів на воду

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану.

На Херсонщині заборонили вихід плавзасобів на воду
Фото: скріншот відео

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і бригадний генерал, командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий підписали указ про заборону виходу і перебування суден та інших плавзасобів на водних об'єктах.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Заборона поширюється на всі види плавзасобів - спортивні судна, рибальські, розважальні тощо. Виняток - судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів", - ідеться в повідомленні.

Це рішення ухвалили з метою гарантування безпеки судноплавства і громадян на водних об'єктах, а також мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

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Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, Збройні сили продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області. За її словами, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. 

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